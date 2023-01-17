體壇快訊：蘇怡世大冬運單人滑排第11

余翠怡世盃女佩8強出局

IWAS輪椅劍擊世界盃美國站昨續於美國華盛頓上演，港將余翠怡在女子A級佩劍8強不敵格魯吉亞籍對手，無緣獎牌；隊友范珮珊及林嘉雯分別於頭兩圈止步。

港乒5將WTT挑戰賽過關

港隊昨分途出戰世界乒乓球聯盟（WTT）挑戰賽多哈站，林兆恒和何鈞傑在男單資格賽連過兩關，晉級第3圈；女單資格賽則有朱成竹、李凱敏及江芷林躋身次圈。

港隊保齡亞洲賽無緣獎牌

港將胡兆康、麥卓賢、雷前鴻、黃鈞源及曾德軒昨於南華會舉行的亞洲保齡球錦標賽，在男子組五人賽兩回合以6720分排第7位，以324分之差無緣獎牌；馬來西亞、阿聯酋和韓國隊則位列三甲。

泰國七奪東南亞錦標

泰國隊昨於東南亞足球錦標賽決賽次回合迎戰越南隊，兩軍首回合言和2：2，是役泰國憑效力泰超班霸武里南聯的守將賓馬芬（圖右）於24分鐘的遠射一箭定江山，助球隊小勝1：0，兩回合計贏3：2成功衛冕，隊史第7次封王。