基茲奧斯傷退澳網 佐高域上陣成疑

拿度失球拍無礙響頭炮

世界排名第21位的澳洲一哥基茲奧斯，原定今上演主場首擊，惟賽前一天因膝傷困擾無奈退賽。27歲的他難掩失望，「說真的，我萬念俱灰，這是我生涯中最重要的賽事之一」。棄賽亦意味他無緣伙同鄉哥基蘭基斯衛冕男雙，其男單空缺則由美籍的古特拿頂上，對手為俄將沙夫連。

另外，去年因疫苗風波被逐出境的佐高域，重返澳網首戰鬥西班牙球手巴爾拿。不過，這名35歲名將近日受大腿傷患影響，已連續兩日取消練習，未知傷勢會否阻礙其出賽。

首日賽事方面，衛冕球手拿度在男單首圈面對英籍新星德拉柏，以盤數3：1擊退對手，下圈鬥美籍的麥簡斯麥當勞。該名36歲西班牙老將本仗出現小插曲，在首盤中段遭球童誤把其要用的球拍拿走換線，只能如實向裁判說：「我需要那球拍！」，但他最終還是改用其他球拍續戰。上屆亞軍丹尼麥維迪夫，則直落三盤輕取法國球手基朗晉級。

施維雅達拉度簡露齊過關

女單方面，一姐施維雅達首圈未受考驗，以6：4、7：5淘汰德國球手妮美雅過關；英國首席球手拉度簡露同樣直落兩盤挫德籍對手晉級次圈。