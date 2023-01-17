阿仙奴雙殺熱刺領放8分 門將蘭斯達爾遭球迷踢背 英警調查

阿仙奴翼鋒布卡約沙卡於14分鐘底線傳中，封近柱的熱刺門將洛里斯誤將皮球擋入打開紀錄。36分鐘，馬田奧迪加特接應沙卡橫傳後施射死角入網「埋齋」，助球隊兩蛋贈熱刺，自2014年3月後，首於英超作客擊敗對方。熱刺賽後以19戰得33分續排第5位，落後少踢一場的「四哥」曼聯5分。

李察利臣不滿慶祝 爭執險釀衝突

這場大戰因阿仙奴門將蘭斯達爾賽後遇襲蒙上污點。事緣於完場後，此役有7次撲救的他振臂慶祝，惹來熱刺前鋒李察利臣不滿及發生爭執，之後一名熱刺球迷趁蘭斯達爾在龍門後執拾手套及水樽等物件時，衝到場邊腳踢蘭斯達爾的背部，幸而被球場保安及時推開未有釀成衝突。該名24歲英格蘭國腳事後說：「我在下半場時已不時受到熱刺球迷騷擾。我曾向他們『禮尚往來』，其後有球迷襲擊我的背脊，事件令人很遺憾。雙方球員事發後嘗試令我離開事發地點。我要感謝的是，最終沒有發生嚴重事故。」

英足總譴責 PFA促執法保障球員

熱刺在審視閉路電視錄像後確認疑犯，並將與警方、阿仙奴及蘭斯達爾聯絡合作，或採取最強而有力的行動，包括立即禁止犯事者進入熱刺主場。倫敦警方則透露已在調查事件，暫未逮捕任何人。另外，英格蘭足總「強烈譴責這完全不可接受的行為」。英格蘭職業球員工會（PFA）亦發表聲明道：「球員有權在工作地方保持安全。當球員受到攻擊時，我們希望保護球員的法律得到適當執行。」

奧迪加特鬥曼聯前籲保持謙卑

熱刺領隊干地賽後亦表示不喜歡這類攻擊球員的事件，強調必須尊重別人。阿仙奴主帥阿迪達則稱未有目睹事件發生，因他只專注於「一場美麗的比賽」，並稱讚麾下道：「我看到球員的堅毅、質素和勇氣，也知道已為球迷帶來歡樂。擁有領前8分的優勢，己隊正處於一個很好的位置。」以8球暫成陣中最佳射手的奧迪加特深表認同，但強調「現在可以做的是保持謙卑和繼續努力」。阿仙奴下輪英超是在下周日，主場大戰今季聯賽唯一曾打敗他們的宿敵曼聯。