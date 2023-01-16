王珞僖締個人最佳膺欄王 下月亞洲室內賽挑戰港績

王珞僖在這場「欄王爭霸戰」後來居上，自2021年升上成人組以來首次跑入14秒內，並以0.12秒優勢力壓李嘉耀奪冠。他表示此項目競爭激烈，對於跑出PB奪冠感興奮，「只要我承受到壓力，就會愈跑愈快」，這名青年奧運銀牌得主坦承升上成人組後曾經迷失，但慶幸自己堅持跑下去。

提到今年目標，王珞僖盼在下月亞洲室內田徑錦標賽挑戰張宏峰的60米欄港績7.85秒，亦要爭取出戰亞洲賽、世大運和杭州亞運，累積經驗繼續進步。

李康傑和羅芷元則贏得百米飛人之爭，前者在超風速下跑出10.47秒，後者則以11.98秒率先衝線，這是林安琪在2019年6月跑出11.97秒後，再有香港女將跑入12秒大關。18歲的她在賽後表示目標為挑戰青年紀錄（11.85秒），並盼出戰6月的U20亞青賽。

賈慧妍破兩跳遠港績封后

跳遠方面，賈慧妍（圖）在女子跳遠以破U18及U20港績的6.03米稱后，林銘夫則以7.52米封王。下月將出戰亞洲室內田徑錦標賽的祈尊康和鍾慧欣，則於男、女子組跳高奪冠。