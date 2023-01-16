張家朗花劍世盃摘銅 余翠怡展今年首擊 美國賽響頭炮封后

港隊共6名男將殺入個人賽正賽，當中尋求衛冕的張家朗突圍而出，在64強先以15：9刺走德國隊劍手，隨後再以15：8輕取意籍對手，16強與匈牙利隊的杜沙戰至14：14平手，及後「決一劍」制勝。他在8強再以15：12擊敗東道主世界排名第4的萊福。張家朗在4強對上美籍劍手陳海翔，兩人上月曾於世界盃東京站碰頭，當時張家朗以12：15吞敗。此仗戰况緊湊，即使張家朗一度領先3分，惟最終仍以13：15飲恨，無緣衛冕巴黎站，收穫銅牌。港隊此行另有5將出征正賽，其中蔡俊彥及楊子加均32強止步，崔浩然、吳諾弘及李逸朗就首圈被淘汰。

港隊男花團體賽16強反負出局

港隊在男花團體賽起用張家朗、蔡俊彥、崔浩然及楊子加，以6號種子身分首圈對烏茲別克隊，收起張家朗下大勝45：29，其後於16強對11號種子的烏克蘭隊，憑蔡俊彥第6局取得8分，領先30：26，但之後3局均失利，最終輸44：45。女花港隊首圈以40：39險勝英國隊，但16強以21：45大敗予世界第2的美國隊。

何思朗佩劍大獎賽16強止步

至於在佩劍大獎賽突尼斯站，男將何思朗個人賽首圈爆冷以15：14勇挫韓國隊6號種子兼前世界冠軍金政煥，但在16強不敵意大利籍對手出局，卻仍創在這項級別賽事的個人最佳成績。女將歐倩瑩則首圈止步。

輪椅劍擊隊則在美國華盛頓展開今年國際賽，在女花A級世界排名第2的余翠怡直入賽事16強，晉級過程先後淘汰過隊友范珮珊，到決賽則以15：9輕取意大利劍手Ionela Andreea Mogos。38歲的她近5次出戰世界盃取得4冠1亞，排名積分現僅落後Mogos 10分。另一港將林嘉雯與范珮珊同8強出局，至於女花B級的鍾婉萍及湯雅婷均16強止步。除了鍾婉萍，港隊另外4將今晨轉戰佩劍賽事。