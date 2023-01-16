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2023年1月16日星期一
車路士簽新兵返勝軌 8.4億羅致烏克蘭國腳 紅軍吞3蛋高普致歉
愛華頓反負跌尾二 林柏特帥位危稱負全責
坦夏格認曼聯打吡扳平入球存爭議
拿度澳網登場 鬥黑馬拒輕敵 施維雅達首關重遇美網勁敵
久保建英建功 皇蘇打吡挫畢爾包七連勝
麥洛連獨取31分 東方ABL反勝滅火
體壇快訊：摩蘭特雙雙領灰熊九連勝
電視精選
張家朗花劍世盃摘銅 余翠怡展今年首擊 美國賽響頭炮封后
王珞僖締個人最佳膺欄王 下月亞洲室內賽挑戰港績
流浪大勝晉峰 日本新兵再起孖稱有運
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【明報專訊】（請看附圖）
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