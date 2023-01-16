體壇快訊：摩蘭特雙雙領灰熊九連勝

美洲虎季後賽外卡賽絕殺電光

積遜威爾美洲虎昨於NFL季後賽外卡賽，克服落後0：27的劣勢，憑羅倫斯多次作出傳送助隊友達陣，加上柏達臣踢入自由球，終以31：30絕殺洛杉磯電光。

羅斯迪拜耐力賽摘季首登頒獎台

意大利籍電單車傳奇羅斯去年轉戰跑車賽，昨於迪拜24小時耐力賽伙另外4名車手以619圈名列第3，首次在24小時賽事站上頒獎台。香港車手唐偉楓、甄卓偉、古兆霖和劉英傑組成的一隊，於賽事接近半程時戰車故障，維修近10小時才重返賽場，最終完成321圈，在房車組6隊中敬陪末席。

安賽龍山口茜大馬賽稱王封后

羽毛球世界一哥安賽龍在馬來西亞公開賽男單決賽，直落兩局21：6、21：15橫掃日本隊新星奈良岡功大，近7次出戰國際賽贏得6項冠軍。山口茜則在女單反勝安洗瑩封后。中國隊稱霸混雙及女雙，但在男雙不敵印尼隊組合得亞軍。

山東險勝浙江八奪中國足協盃

山東泰山昨於中國足協盃決賽，憑浙江隊末段擺烏龍險勝2：1，第8次贏得這項盃賽冠軍。由於他們在中超排第2，足協盃冠軍的亞冠附加賽資格，將轉到中超殿軍上海海港手上。另外，中國足協昨公布免去秘書長劉奕的職務，但沒交代是否與國足前帥李鐵貪腐醜聞有關。