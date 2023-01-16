久保建英建功 皇蘇打吡挫畢爾包七連勝

皇家蘇斯達前鋒阿歷山大索洛夫在25分鐘先拔頭籌，37分鐘，久保建英接應37歲中場大衛施華直線妙傳射入。他於60分鐘博得12碼及令侵犯他的畢爾包球員耶雷艾華利斯領紅。皇蘇由奧耶沙巴爾操刀一針見血，令曾在40分鐘破蛋的畢爾包以1：3敗走。各項賽事錄得七連捷的皇蘇賽後17戰得35分，落後少踢一場的榜首巴塞隆拿及次席皇家馬德里6分和3分。西維爾作客以1：2反負基羅納後續在下游掙扎，並被昨晚作客以2：1挫基達菲的愛斯賓奴趕過跌落尾三。

米蘭作客不敗 意甲落後拿玻里9分居次

意甲的AC米蘭作客萊切先失兩球下逼和2：2，賽後18戰得38分升上次席，少一哥拿玻里9分。「四哥」國際米蘭則憑拿達路馬天尼斯奠勝，主場以1：0勝維羅納，與排第3的祖雲達斯同得37分。拉素昨晚有前鋒恩莫比尼於15分鐘因傷退下火線，但球隊仍憑薩卡尼及菲臘安達臣建功，作客以2：0挫薩斯索羅。榜尾開季18戰仍未開齋的克雷莫納，則宣布解僱主帥艾維尼，由熱拿亞前帥巴拉甸尼接掌。