拿度澳網登場 鬥黑馬拒輕敵 施維雅達首關重遇美網勁敵

澳洲網球公開賽今日揭起戰幔，衛冕的拿度和波蘭籍世界一姐施維雅達將分途出擊，前者將碰上英籍黑馬德拉柏，這名頭號種子坦言將是一場硬仗。

由於世界一哥卡路士艾卡拉斯因傷退賽，賽事頭號種子落在拿度身上，這名36歲西班牙籍星將，首戰將與英國隊球手德拉柏碰頭，後者近一年世界排名由265急升至40位，僅未獲種子資格。

近7仗6敗 拿度：爭勝建立信心

拿度去年先後經歷腳傷和腹肌撕裂等傷患，他近7場吞6敗，他預計澳網首擊便迎來硬仗，又指自己比過往感到脆弱，「毫無疑問，我比平常輸得更多，我需要透過勝利建立信心」。不過，他表示已準備好迎接挑戰，「老實說，我在今年頭兩場比賽的表情不是太糟糕，只是無法獲勝而已」。希臘隊3號種子特薛斯柏斯、俄籍7號種子丹尼麥維迪夫、波蘭籍10號種子候卡錫等好手，亦會在今日相繼登場。

女單方面，由於上屆冠軍巴迪急流勇退，故外界看好施維雅達可首度染指澳網。這名世界一姐在首戰對德國球手妮美雅，二人在去年美網16強曾交手，當時施維雅達需用上三盤反勝，她賽前表示「你可預計賽事有多難打，幸好我們不久之前交手，我亦可以從中汲取經驗」。

前冠軍姬蓮與艾莎蘭卡將於首圈相遇，同處上線的中國新星鄭欽文及美國隊的嘉奧芙，亦在今日分途出擊。