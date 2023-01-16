車路士簽新兵返勝軌 8.4億羅致烏克蘭國腳 紅軍吞3蛋高普致歉

車路士此役的11名正選球員，賽前均穿上在本月6日離世的球會名宿維埃里的9號球衣進場，然後在中圈與水晶宮球員和全場球迷進行默哀儀式。「藍戰士」近期傷兵問題極之嚴重，乃各項賽事近11仗僅1勝的主因，回看此仗「十字軍」更多達10人，更有馬德里體育會的借將前鋒祖奧菲歷斯，因上場英超「地標」戰負富咸時領紅，此仗需停賽，令翼鋒薛耶治得以擔正，與進攻中場美臣蒙特為箭頭夏維斯提供進攻彈藥。

紐卡素升第3 米祖域射12碼犯規

然而，在兩軍上半場互交白卷的賽果中，車路士6次攻門雖比水軍多兩次，卻只有薛耶治1次中框，比對方要少兩次。下半場接戰至64分鐘，薛耶治助攻夏維斯取得奠勝入球，以1：0勝出。此外，復出作客紐卡素的富咸前鋒阿歷山大米祖域，因下半場主射12碼期間跣腳，令右和左腳先後觸球，最終破網卻被判犯規而入球作廢，並被賽後升第3的紐卡素絕殺，令富咸以一球飲恨。

簽約8年半 梅迪歷半場亮相

另外，車路士落實本月第5簽，與來自烏克蘭超聯球會薩克達的烏克蘭國腳翼鋒梅迪歷簽約8年半。據報轉會費連附加浮動獎金條款最高達8800萬鎊（約8.4億港元）。22歲的梅迪歷此役於半場休息時間穿上車路士戰衣步入球場，與在場主隊球迷來個見面禮，料最快可在下周六英超作客大戰利物浦時「地標」。他今季烏超12次上陣，入球和助攻各有7次，平均每65分鐘便製造一個入球。

利物浦作客白禮頓一役改用4-3-1-2陣式，惟防守續錯漏百出，而以穆罕默德沙拿及加普掛帥的攻擊組合亦欠威脅，全隊全場僅6射2中，得39%控球率，並完全無力招架敵軍兩翼三笘薰及蘇利馬治來襲，最終馬治下半場7分鐘內兩度破門，加上韋碧克後備上陣埋齋，即使隊友攻擊手盧卡斯杜沙特紀律問題被棄用，球隊仍最終淨勝3球完場，賽後18戰得30分升上第7，僅落後「四哥」曼聯8分。

高普憂球隊狀態稱執教生涯最差表現

高普賽後向看台上的作客球迷雙手合十致歉，說非常憂慮球隊的比賽狀態：「我想不到曾幾何時有這差劣表現，不只是利物浦，而是整個執教生涯。我們為今仗訓練了3天，但場上全看不到成果。」利物浦敗走後續得28分，被以2：0輕取般尼茅夫的賓福特以1分反壓，跌落第9位。