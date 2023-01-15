體壇快訊：何鈞傑單項賽吞敗

吳安儀威爾斯外圍賽出局

香港「四眼cue后」吳安儀昨於威爾斯桌球公開賽外圍賽，雖分別於第1及5局「起break」，分別打出一棒69和76度，但最終仍以局數2：4不敵希克斯，無緣晉級。

華莉娃違禁藥守則

世界反禁藥組織（WADA）稱俄羅斯反禁藥機構裁定花樣滑冰星將華莉娃違禁藥守則，但因「沒有犯錯和過失」，料可保住北京冬奧團體賽金牌；WADA嚴厲譴責俄方處理此案的方式，並發表聲明暗示可能對判決提出上訴。

安洗瑩晉大馬決賽

昨日舉行的馬來西亞羽毛球公開賽，韓籍2號種子安洗瑩在女單4強以局數2：1力克中國隊的陳雨菲，闖決賽鬥日籍一姐山口茜；丹麥籍世界一哥安賽龍則於男單4強以局數2：0擊敗常山幹太，晉級後跟奈良岡功大爭冠。

威廉士聘新領隊

世界一級方程式（F1）車隊威廉士昨公布，委任43歲的占士禾利士為新領隊。這名英籍工程師在F1打滾21年，早前剛離任平治車隊策略部主管一職。另外，平治領隊禾夫昨透露將在短時間內，與年底約滿的7屆世界冠軍「黑帝」咸美頓談妥新合約。