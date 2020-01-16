SUN周日體育賽事直播

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2023年1月15日星期日
曼聯打吡反勝締九連捷 拉舒福特再取「士哥」 報卻首循環敗仇
阿仙奴打吡征熱刺 阿迪達重提去季恥敗 「聯賽路仍漫長」
車路士殘陣戰水晶宮 樸達籲正面抗頹勢
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皇馬巴塞決戰西超盃
被土國政府懸紅通緝兼列恐怖分子 簡達認安全受威脅
奧森漢起孖兼助攻 拿玻里大破祖雲
足壇快遞：賀拿復出次戰8分鐘戴帽
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何詩蓓盼藉挫折立穩根基 奪游泳教練會年度最佳 3月迎奧運周期首擊
張家朗花劍世盃巴黎站晉16強 今伙隊友轉戰團體賽
6將得分上雙 東方大勝泗水羅浮宮
體壇快訊：何鈞傑單項賽吞敗
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【明報專訊】（請看附圖）
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