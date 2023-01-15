深水埗榜尾戰險勝開齋

深水埗與香港U23賽前在聯賽7戰全敗，昨在將軍澳運動場對碰，有420人入場。深水埗本月簽入6名新兵，3人昨獲正選，包括韓籍中場沈云燮、西班牙籍後衛捷西斯及南亞裔翼鋒波比，23分鐘憑波比的遠射打開紀錄，中場杜國榆在58分鐘取得首個港超入球，協助深水埗以2：1險勝完場前有羅曉聰射入12碼「破蛋」的U23，拿下聯賽首勝兼全取3分。

25歲港將杜國榆認為勝負關鍵是信心，期望開齋後推動隊友續進步。深水埗主帥郭嘉諾透露會續增兵，希望簽入前鋒和後衛各一，「下半季目標在聯賽達積分雙位數，會再有球員離隊，我們若要跟對手有競爭力，首先要換血加強隊內競爭」。他又感謝去年中在臺南市FC共事的沈云燮，願減至原有僅三分一人工來港助拳。這名32歲韓將交出一次助攻，當選昨仗最有價值球員。

傑志5蛋贈港會 新兵伊高後備上陣

另兩場港超，傑志憑丹恩奴域梅開二度，半場已領先3球下，主場以5 ：0大勝港會，新加盟的前香港足球先生伊高沙托尼於53分鐘後備入替，完成重返港超首戰；東方憑孫銘謙及黃皓雋各入一球，作客2：1挫冠忠南區。今午兩場港超，標準流浪下午3時在斧山道運動場對晉峰，理文晚上6時於將軍澳場對和富大埔。