曼聯打吡反勝締九連捷 拉舒福特再取「士哥」 報卻首循環敗仇

曼聯以近况八連勝強勢迎接曼市打吡，勞基梳爾再次串演中堅，取代利辛度馬天尼斯伙拍華拉尼。賽前落實借用30歲長人中鋒韋格賀斯半季，但這名荷蘭國腳未能趕及上陣只做座上客。曼城則強陣出擊，包括在首循環曼市打吡各連中三元的艾寧夏蘭特與菲爾科頓，聯同近期勇態的馬列斯攻堅。

主場出擊的曼聯在上半場採取人盯人戰術，基斯甸艾歷臣等中場多次走上前場逼搶曼城控球的中場，令曼城射手夏蘭特缺乏支援表現沉寂。面對控球佔優的「藍月」，「紅魔」在上半場多次快速反擊製造威脅攻勢，近况大勇的拉舒福特兩度在左路快放，先是扣過出迎的門將艾達臣摩拉斯，再起腳被敵衛護空門，然後再有一次半單刀被艾達臣接實。曼城半場控球率達68%，但僅得兩次攻門且零中龍。

拉舒福特於完半場前疑有拉傷，但下半場續披甲，曼聯由安東尼馬菲奧斯入替安東尼馬迪爾，曼城在換邊後初段取回形勢狂攻，哥迪奧拿再次調動見效，於57分鐘換入基亞利殊，這名英格蘭國腳落場僅兩分鐘，隨即接應奇雲迪布尼的傳中，近門跳頂打破僵局，以1：0領先。

4分鐘內扭轉敗局 扳平球惹越位爭議

落後的曼聯於72分鐘換入小將加拿祖，並在78分鐘扳平，在一次反擊雖然拉舒福特在越位位置，但未有觸球下由後上的般奴費南迪斯射門破網，旁證一度判越位，惟球證之後以拉舒福特未有參與攻勢下改判入球有效。紅魔扳平後於4分鐘後反超前，加拿祖在反擊於左路地波傳中，造就福仔門前「督」入，近7場有入球兼連續9場在奧脫福球場建功，助曼聯反勝2：1，賽後18戰38分升上第3，追至落後曼城1分。曼城落敗後18戰39分，落後榜首阿仙奴5分。

坦夏格證雲迪碧克收咧

另外，曼聯領隊坦夏格賽前證實，雲迪碧克因膝傷提早收咧，這名25歲荷蘭籍中場於本月初聯賽對般尼茅夫被鏟傷而半場被換離場，他今季在各項賽事僅上陣10場。