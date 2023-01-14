巴塞互射12碼氣走貝迪斯 決賽戰宿敵皇馬 沙維憧憬回巢首冠

在西甲停賽的巴塞隆拿箭頭羅拔利雲度夫斯基此役復出攻堅，他於40分鐘接應翼鋒奧士文尼迪比利橫傳射門「省」中貝迪斯守將，隨即補射取得今年開齋入球。63分鐘，巴塞以中場布斯基斯入替法蘭基迪莊，也是這名34歲老將第700次為母會上陣，卻被敵軍的費基亞在77分鐘扳平結束90分鐘比賽，需加時作賽。

達史特根兩撲極刑成功臣

巴塞前鋒安素法迪及貝迪斯羅倫摩朗其後分別於93和101分鐘建功，使兩軍各二言和及需以互射12碼決勝負，結果達史特根救出貝迪斯的桑美占美利斯及威廉卡維奴射門，助巴塞險勝4：2，繼前屆比賽後再度躋身決賽，將與前日亦以互射極刑淘汰華倫西亞的皇家馬德里爭標。達史特根說：「這將會是一場美好的決賽。每個人都想看這個組合的比賽。」主帥沙維則稱讚該名德國籍門將「為球隊了不同，兩次瓦解對方的12碼，直接令我們坐亞望冠。巴塞隆拿現在一定要奪標」。

由沙維領軍的巴塞曾在1年前的西超盃4強以2：3不敵皇馬，其後雖在上季西甲交手曾作客大勝4：0，但今季聯賽又以1：3敗走馬德里。皇馬此際的問題是傷兵驟增至5人，首先是中場曹亞文尼及守將阿拉巴同因肌肉受傷無緣參戰西超盃，之後是中場卡馬雲加和後衛艾達米列達奧，於對華倫時分別觸傷膝蓋和頭部，而最嚴重的是隊友翼鋒盧卡斯華斯基斯同場扭傷足踝，據報需休戰一個半月。皇馬教練安察洛堤暫未能完全掌握上述球員的傷情，但因兩閘丹尼爾卡華積及費蘭特文迪近期已傷癒復出，故稱「我們將擁有具競爭力的防守」。

皇馬傷兵驟增至5人

世冠盃或對西雅圖

另外，世界冠軍球會盃昨晚抽籤，上季歐聯盟主皇馬的4強對手將是奧克蘭城或艾阿里或西雅圖海灣者。