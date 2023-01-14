體壇快訊：張家朗世盃巴黎站亮劍爭衛冕

港隊亞洲賽三人賽奪第5

亞洲保齡球錦標賽昨於南華體育會完成三人賽，首輪排第6的港隊組合黃鈞源、麥卓賢及胡兆康，在後者昨稍失準下，累積4245分，微升1位以第5完賽，落後季軍的馬來西亞組合52分。郭穎揚、曾德軒及雷前鴻組成的另一隊則取得4077分。眾將明日轉戰五人賽。

世大冬運開幕 港3將戰花滑

世界大學生冬季運動會昨在美國普萊西德湖（Lake Placid）揭幕，有3名港將參與花式滑冰項目，其中趙向黎及張朝熙今早出戰男子個人短節目，至於明晨的女子組，則有亞洲公開賽銀牌得主蘇怡登場。

井上尚彌增磅轉戰超雛量級

雛量級統一拳王、日本「怪物」井上尚彌公布，將放棄4條世界冠軍腰帶，升上超雛量級賽事。29歲的井上生涯24戰全勝，有21次擊倒對手，早年曾稱霸輕蠅量級及超蠅量級，將第3次增磅出賽。

奧蘇大師賽負威廉斯8強止步

桌球世界冠軍奧蘇利雲昨在倫敦大師賽8強先贏3局下，以5：6反負予威廉斯。後者在第7局打出一棒143度，為賽事暫時一棒最高分。李素斯基則在另一場以6：4淘汰伊朗球手賀辛華費爾。而在威爾斯公開賽外圍賽，丁俊暉、曹宇鵬、史堤芬斯等均大勝出線。