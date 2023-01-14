流浪港腳余在言赴日丙試腳

流浪表示，今次經曾助港將赴日參加當地職業球員工會試腳的球會友好陳正德促成，Jesse抵達鹿兒島市喜入町後將參與鹿兒島聯季前集訓，接受教練團考察爭取在練習賽上陣。流浪總監李輝立說，余在言赴日後將缺席球隊部分賽事，惟稱機會難得，遂成人之美，「余在言是己隊重點培育對象之一，這次得到日本球會試腳機會甚為鼓舞，希望他在彼邦能一展所長」。Jesse感謝會方季中讓他暫時離隊試腳，他向本報說，期待人生首次到外地球會試腳，會盡力做到最好，「享受試腳機會，爭取一紙合約」。

晉峰簽尼加拉瓜國腳

傑志迎港會 伊高望地標

另邊廂，晉峰落實簽入29歲尼加拉瓜國腳翼峰栢保羅；東方委任蘇格蘭籍的曼根為球隊技術總監及一隊表現分析師。

今日有3場港超，傑志晚上6時在旺角大球場對港會，新加盟的前香港足球先生伊高沙托尼已完成註冊，有機會首為「藍鳥」披甲；下午3時舉行其餘兩仗，東方作客香港仔運動場對冠忠南區，榜尾兩隊香港U23與深水埗於將軍澳運動場對碰爭開齋。