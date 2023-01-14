菲歷斯首戰領紅 車路士不敵富咸續頹

菲歷斯周三才由馬德里體育會外借，成為「藍戰士」，昨即正選上陣，但58分鐘控球失誤，嘗試修正時剷中富咸中場迪迪。由於他雙腳高舉至對方腳脛，因而成為英超歷來第22位地標戰領紅球員。樸達賽後相信對方只是情急出腳，「在英超的比賽速度和水平，會出現這種情况」。

有英媒指菲歷斯半季借用費加上薪金，直紅停賽3場的話，已浪費球會逾200萬鎊。不過，這名前金童獎得主在被逐前錄得6射4中，4次博得犯規及兩次成功盤扭，表現並不失禮，名宿祖高爾、加歷查等稱，不應以紅牌判定車仔引援失敗。

韋利安倒戈入球未慶祝

在菲歷斯被逐前，兩軍各有韋利安及高列巴尼入球，前者因倒戈車仔而拒絕慶祝。富咸73分鐘由前鋒卡路士雲尼斯奧斯奠勝，四連勝後升上第6。禍不單行的車路士亦有中場薩卡利亞傷出，成為陣中第10名「十字軍」。