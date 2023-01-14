曼聯強勢迎曼市打吡 拉舒福特籲團結 敵軍根度簡讚「近年最好」

曼聯vs.曼城 now611/621台 晚上20：30直播

曼聯在奧脫福球場九連勝及近6仗全勝，拉舒福特在世界盃後6場入7球，亦連續8場在主場有入球，昨當選曼聯12月最佳球員。「福仔」稱滿意球隊現時比賽方式，並在社交網發文稱「All for one and one for all」（人人為我，我為人人），表明為團隊而戰。領隊坦夏格稱要勝出曼市打吡，每個球員都要為團隊奉獻及有「贏家心態」，「全力以赴才有機會擊敗曼城，否則就會像上次打吡結果」。

拉舒福特今季半季為曼聯上陣25場入15球及6次助攻，與上季上陣32場僅入5球及2次助攻，表現明顯大改進。紅魔名宿艾拉認為，坦夏格與前鋒教練的南非名宿麥卡菲都功不可沒，「他（拉舒福特）過去即使入球也感覺有點疲憊，我看到他現在踢波時臉帶笑容，重新尋回足球快樂的他是很有威脅」。名宿高爾認為，曼聯在打吡戰應主打防守反擊，利用福仔的速度爭勝；名宿里奧費迪南稱，以曼聯球員近期精神面貌和自信，或有機會勝出曼市打吡。據報30歲荷蘭隊長人中鋒韋格賀斯昨抵達曼市完成體測和簽約，將借至曼聯半年到季尾。

紅魔近3次交手全敗

里奧讚後輩重拾自信

曼城近3場曼市打吡皆勝，包括去年10月在阿堤哈德球場以6：3大炒季初打出聯賽四連勝的曼聯，射手艾寧夏蘭特及菲爾科頓該仗各連中三元，近兩次作客奧脫福球場亦取勝而回。但兩隊狀態士氣如今「風水輪流轉」，藍月繼上月底主場被愛華頓逼和失分，日前在英格蘭聯賽盃8強以0：2被修咸頓淘汰，奇雲迪布尼及祖奧簡斯路等主力於世盃後表現低迷。中場根度簡承認，球隊近期表現缺乏爭勝意欲，將面對的還是「近年最好的曼聯」，「儘管過去多年我們在奧脫福比賽都有美好回憶，但今次可能要面對近年狀態最好的曼聯，曼城要重拾信心才有機會獲勝」。

文迪7項性侵罪脫 另兩罪或重審

另外，曼城28歲法國籍後衛班捷文文迪涉嫌多項強姦及性侵罪案件，經過約半年審訊，英國切斯特法院昨宣判其中6項強姦罪及1項性侵罪罪名不成立，但陪審團未能判決另外一項強姦罪和一項企圖強姦罪，法庭可能重審這兩罪。