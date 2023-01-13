拿度澳網衛冕路勢崎嶇 佐高域抽上籤劍指十冠

由於世界第一的卡路士艾卡拉斯因傷退賽，下月才復出，賽事頭號種子落在拿度身上。這名36歲西班牙名將，首戰需對英國隊球手德拉柏，後者近一年世界排名由265急升至40位，僅未獲種子資格。至於兩個月前贏得新生力量年終賽冠軍的美籍日裔球手中島布蘭頓，則有機會與拿度次圈交手。同處上線的球手中，丹尼麥維迪夫、堤亞科均曾在大滿貫淘汰過拿度。

4號種子的佐高域如奪澳網將重返世界第一，兼追平拿度的22項大滿貫錦標紀錄。他首戰會對西班牙球手巴爾拿，首周料不受太大阻力，但8強或硬撼復勇兼佔主場之利的基茲奧斯，4強預計要對2號種子卡斯柏魯迪。至於大滿貫前冠軍梅利及堤安姆，首圈均抽中對種子球手貝列天尼及羅比夫。克羅地亞老將施歷則因膝傷未癒，昨抽籤前退賽。

施維雅達遇美網勁敵 鄭欽文或遇嘉奧芙

女單方面，力爭首奪澳網冠軍的施維雅達，首戰對德國球手妮美雅。二人在去年美網16強曾交手，當時施維雅達需用上三盤反勝。同處上線的中國新星鄭欽文及美國的嘉奧芙，或在第3圈交手。前冠軍姬蓮與艾莎蘭卡則在首圈相遇。