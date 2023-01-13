大坂直美懷孕 暫別網球壇1年 續尋人生路向承諾明年復出 盼子女將來入場打氣

父親有海地及美國血統的大坂直美，在2018年開始冒起，因擁有強勁底線抽擊及辮子頭髮，與一代名將莎蓮娜威廉絲相近，被冠以「日本細威」稱號，直至2021年已在澳網及美國公開賽各贏過兩屆。惟這名四項大滿貫得主，前年開始受情緒問題及傷患困擾而減少比賽，對上一次比賽已是4個月前的泛太平洋公開賽，現時世界排名下滑至第47。在場外，2019年起與年長兩個月的美國饒舌歌手Cordae成為情侶，最終昨日宣布有喜。

金夫人娜華蒂露娃留言祝賀

大坂直美在社交網上載一張超聲波圖片，撰文形容過去數年經歷具挑戰性亦有趣，「近幾個月遠離網球，反而給予我新生，重新欣賞這個自己一直全心付出的運動……」。她續指自己期待未來，「包括有一天子女能入場看比賽說，『這是我的媽媽』，也希望在2024年澳網能再見到各位，永遠愛你們」。大坂去年中亦創立經理人公司Evolve，查比雅、基茲奧斯等世界前列球手均是其客戶，她在文末亦寫道：「我不認為人生有絕對正確的路徑，但只要抱正確心態前行，總會找到屬於自己的路。」名宿金夫人、娜華蒂露娃，現役球手嘉奧芙等均在帖文留言祝賀。

絲慧杜蓮娜簽贊助商合約勢復出

大坂直美並非現時唯一的大滿貫懷孕球手，去年澳網奪標後退役的巴迪，月初亦公布懷孕消息，而另一前澳網冠軍姬爾芭，在去年美網起未再比賽，預產期為今夏。前世界第3的絲慧杜蓮娜去年10月誕女，前日與服裝品牌簽訂贊助合約，意味這名烏克蘭球手復出在即。至於澳洲名宿歌特及比利時的前世界一姐克莉絲達絲，均曾以媽媽身分贏得大滿貫錦標（見表）。