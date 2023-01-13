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2023年1月13日星期五
曼城出局打吡響警號 射門零中框負修咸頓 哥帥斥對英聯盃無準備
祖雲征榜首拿玻里 艾歷尼目標爭前四 AC米蘭加時飲恨 意盃16強出局
美斯歸隊建功 PSG奏捷領放
皇馬互射12碼挫華倫西亞 闖西超盃決賽
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4港車手抵迪拜 耐力賽攜手爭冠
體壇快訊：港羽馬來西亞賽盡墨
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【明報專訊】（請看附圖）
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