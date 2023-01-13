體壇快訊：港羽馬來西亞賽盡墨

港隊保齡亞洲賽暫列第6

亞洲保齡球錦標賽於南華體育會展開三人賽，港隊的黃鈞源、胡兆康及麥卓賢在男子組首3輪合力打出2149分，僅落後第3的新加坡隊組合46分排第6。郭穎揚、曾德軒及雷前鴻組成的另一隊則以2058分排第11。賽事今日完成另外3輪，之後3日則上演五人賽。

港女足4月戰奧運外圍賽

亞洲足協昨完成2024年巴黎奧運女足亞洲區外圍賽首圈抽籤，被編入E組的港隊，對手為塔吉克、巴基斯坦和菲律賓隊，每組首名將晉級次圈。賽事將於4月3日至11日舉行，詳細賽程及地點有待亞洲足協公布。

李俊威闖威爾斯賽正賽

香港球手李俊威在威爾斯桌球公開賽外圍賽，以局數4：2贏英格蘭的肯迪克，與韋德、杜靴迪等名將先殺入下月的正賽。女將吳安儀今晚將對希克斯。外圍賽名單亦有趙心童的名字，意味這名世界第9的中國球手與假波案無關。

東方不敵黑熊吞今季首敗

香港東方昨轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）印尼站，加拿大籍中鋒麥洛連錄得20分及15個籃板，與托查摩利路斯同得「雙雙」，惟仍以67：71憾負有兩名外援得分「20+」的澳門黑熊，吞下今季首敗，目前戰績4勝1負。

塞爾特人捕鵝續膺一哥

波士頓塞爾特人昨在NBA常規賽，憑謝連布朗及塔圖合轟72分，主場以125：114擊敗新奧爾良塘鵝，續膺聯盟一哥。孟菲斯灰熊在主場以135：129挫聖安東尼奧馬刺，賽後續與丹佛金塊並列西岸榜首。克里夫蘭騎士今作客波特蘭拓荒者，料有後衛魯比奧復出。