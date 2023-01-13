祖雲征榜首拿玻里 艾歷尼目標爭前四 AC米蘭加時飲恨 意盃16強出局

意甲明晨上演榜首戰，17戰得44分排榜首的拿玻里，在主場迎戰落後7分的次席球隊祖雲達斯。出閘脫腳的「斑馬兵」聯賽近8仗全勝重燃爭標希望，但主帥艾歷尼稱拿玻里是冠軍大熱，球隊將以前四為目標。

史巴列堤稱非爭標關鍵戰

祖雲達斯季初戰績平平，但明晨勢倒戈的米利克狀態大勇，領軍反彈升上次席。「斑馬兵」賽前有射手杜辛華荷域復操，翼鋒費達歷高基艾沙亦傷癒候命，但主帥艾歷尼未敢掉以輕心，「我認為拿玻里無疑是爭標大熱，他們有7分優勢，我們的目標是鞏固前四」。守將基爾臣比爾馬據報或趕及復出，料與丹尼路雷斯及阿歷士辛度合組3人防線，力拒域陀奧森漢等敵鋒來犯。

拿玻里在上季意甲兩鬥祖雲達斯不敗，森多利亞借將波蘭國腳比列錫尼斯基明晨有望亮相。主帥史巴列堤說：「我不認為對祖雲達斯是爭標關鍵戰，聯賽仍有漫漫長路。」

拖連奴凱旋相隔3季闖8強

另外，AC米蘭昨晨在意大利盃16強，迎戰自70分鐘起10人應戰的拖連奴，佔盡優勢下法定時間互交白卷。客軍至加時114分鐘，憑中場艾度普建功以1：0絕殺，相隔3季再闖8強；米蘭則自2008/09年球季首次在16強出局。