曼城出局打吡響警號 射門零中框負修咸頓 哥帥斥對英聯盃無準備

曼城此仗的正選陣容，與上場英格蘭足總盃大勝車路士相比有4個調動，但仍有中場根度簡、翼鋒基亞利殊、菲爾科頓、後衛祖奧簡斯路及基爾獲加等壓陣，並有去夏加盟的中場加雲菲臘斯首次擔正，卻被修咸頓的錫高馬拉及迪贊尼普，在23和28分鐘分別以快射及長程笠射得手。曼城在下半場先後換入中場奇雲迪布尼和中鋒艾寧夏蘭特等5將加強攻力，卻最終全場7次攻門零中框下，吞下世界盃後復賽6仗以來首敗。

哥帥：以此表現鬥曼聯難凱旋

帶領曼城於2018至21年榮膺英聯盃四連霸的哥迪奧拿說：「較佳一隊勝出，我們的表現並不好。當球員毫無準備，便總會埋門稍慢，無法取得入球；若情况相反，便可建功。」哥帥又為英超作客曼聯憂心，「聯賽雖是另一賽事，但若再有這樣的演出，下場便休想凱旋。曼聯正處於強勢，他們這些年都期待着今天的位置」。「紅魔」自去年10月初在聯賽作客以3：6受挫曼城後，各項賽事近18仗取得15勝2和1負，在英超穩列前四，追至落後曼城4分。

森林闖4強 借將軒達臣無緣鬥曼聯

另一場英聯盃8強戰，諾定咸森林與客軍狼隊各一言和後，在互射12碼藉門將甸恩軒達臣擋出兩個12碼，助主隊以4：3勝出，將在月尾兩回合鬥曼聯爭入決賽，惟因軒達臣是曼聯借將，故不符上陣資格。另外，英聯盃最佳成績只是兩獲亞軍的修咸頓，將在另一場4強賽挑戰英超「三哥」紐卡素。

維拉英超迎列斯聯 借貝迪斯守將

此外，阿士東維拉明晨在英超主場迎戰列斯聯前，落實從貝迪斯借用29歲左閘阿歷斯摩蘭奴，並傳出欲從馬賽，收購協助法國隊獲得世盃亞軍的中場古安杜斯，若事成他便可繼效力阿仙奴後，再與領隊艾馬利合作。