足壇快遞：艾納沙否認C朗任沙特世盃大使

卡塔爾反負巴林吞首敗

卡塔爾隊昨晨在伊拉克舉行的阿拉伯海灣盃分組賽，上半場先開紀錄之下，仍以1：2反負巴林隊，目前在B組錄得1勝1負，巴林則兩戰全勝。同組另一仗，科威特隊補時以1：0絕殺阿聯酋，同錄得1勝1負，並將兩戰全敗的對方踢向出局邊緣。

抗癌前鋒賀拿友賽復出

效力多蒙特的28歲前鋒施巴斯坦賀拿去年7月證實患上睪丸癌，過去半年經歷兩次手術及4輪化療後，昨在對杜塞爾多夫的熱身賽，於73分鐘後備上陣復出，「蜜蜂軍團」該戰以5：1大勝。這名科特迪瓦國腳最快於本月22日對奧格斯堡的德甲復賽迎來「地標」。

卡城繳遇難前鋒轉會費

阿根廷籍射手伊美利安奴沙拿4年前空難中喪生，然而其原定加盟的球會卡迪夫城，因一直未有向原屬球會南特繳付1500萬鎊（約1.42億港元）轉會費，上月遭國際足協（FIFA）頒發轉會禁令。現於英冠的卡迪夫城昨終向南特繳交700萬鎊的首期付款，有望解除禁令。