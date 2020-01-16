羅拔仔領巴塞攻貝迪斯 兩年轟111球 麥巴比夏蘭特瞠乎其後

新冠疫情近年嚴重打擊巴塞隆拿的財政狀况，過去3季都無緣西甲冠軍，近兩季歐聯亦在分組賽出局，教練沙維為重奪聯賽埋頭苦幹之餘，也盼為母會首次摘冠，而西班牙超級盃正是當下任務。巴塞此役有日前在聯賽作客挫馬德里體育會時，開始3場停賽的羅拔利雲度夫斯基養精蓄銳，勢為貝迪斯後防帶大巨大壓力，而在該仗「講手」的巴塞前鋒費倫托利斯及馬體會守將史提芬沙域昨同被罰停賽兩場。

上仗講手齊被逐

費倫托利斯沙域各停兩仗

據國際足球歷史和統計聯會（IFFHS）數據，連同國際賽在內，利雲度夫斯基在2021和22年共入111球，較分別入107和和95球的基利安麥巴比及艾寧夏蘭特為多。「羅拔仔」現以13球領前西甲射手榜，但貝迪斯前鋒保查艾利斯亞斯也斬獲8球，與皇家馬德里的賓施馬等3人並列第3。貝迪斯自去年10月尾至今8仗5勝2和1負，落敗一仗是在去年11月，於聯賽作客華倫西亞戰至61分鐘少踢1人，導致連失3球敗走。

安察洛堤認有心病

加度素：我尊重他

此外，皇馬的教練安察洛堤今晨西超盃對華倫西亞前，提及與敵帥意大利籍的同胞加度素在AC米蘭共事時曾有過節。加度素於1999至2012年間是米蘭中場悍將，曾與時任教練的安察洛堤合作8年，齊協助球隊在歐聯兩度封王和贏得1次意甲冠軍。63歲的「肥安」說：「我倆曾有美好的合作時光，這是大家永遠都會記得的。不過，我們之間的關係並不總是很好。我們有一些我不想談論的私人問題。」周一度過45歲生辰的加度素則說：「安察洛堤知道我很尊重他的。我倆的私人問題只在工作層面上，在足球領域上，我很尊重他。」