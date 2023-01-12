拿格拉特醜聞纏身遭逼宮

被指無權私下與迪甘斯續約 或加解約條款

法足總昨召開特別大會，多名委員公開要求81歲的拿格拉特引咎下台，足總會址外亦有人請願，要求拿格拉特辭職。會後的聲明表示，「拿格拉特與總經理 Florence Hardouin 同意即時停職，直至體育部1月尾的審計報告出爐」，戴亞路期間署理二人職務。

法足總的聲明亦提到，委員「一致同意」迪甘斯的3年半新合約有效。法國《隊報》較早時間指，拿格拉特早前私下向迪甘斯續約，多名委員投訴未獲知會，而拿格拉特任期在原本明夏屆滿，無權向迪甘斯提出合約至2026年北美世界盃，或加入明夏協議解約條款。不過，法國隊在迪甘斯麾下連續兩屆世界盃殺入決賽，法足總委員大多認同他留任。

恩范天奴涉濫權遭問話

另外，國際足協（FIFA）會長恩范天奴指在2016、17年，秘密會見時任瑞士司法部長，以理解當局調查世界盃主辦權投標舞弊案的進展，前日再因涉嫌濫用公權、妨礙司法公正及侵犯機密法，被瑞士檢查部門問話。在今年3月盧旺達舉行的FIFA大會選舉，恩范天奴無競爭下只要通過誠信審查，便會展開第3個任期。