曼聯大捷闖英聯盃4強 拉舒福特續勇起孖 坦夏格籲保持專注

曼聯昨仗有多個輪換，包括首次起用擔正的年僅17歲的英籍中場高比文奴，並由老將湯希頓把關。紅魔憑安東尼馬菲奧斯於21分鐘在右路起左腳勁射先開紀錄，半場領先一球。拉舒福特於60分鐘後備入替，先後接應法根度柏利斯查及卡斯米路的妙傳，兩度單刀連入兩球，替紅魔大勝3：0，自2017年12月後首次主場九連勝。另一場英聯盃8強，紐卡素憑守將丹般恩及中場祖連頓各入一球，主場以2：0擊敗李斯特城，是「喜鵲」繼2004/05年球季後首次打入本土盃賽4強。

締八連勝 平去季勝仗總數

曼聯取得今季各項賽事第20場勝仗，已追平上季全季49場20勝的勝仗總數。領隊坦夏格今季接掌後27場勝20場，成為紅魔歷來最快用最少場數取得20勝的主帥。拉舒福特自世界盃歸隊後，在各項賽事6場入7球及貢獻3次助攻，並成為自2010年的朗尼以來，首個曼聯球員連續8仗主場都有入球，賽後他獲朗尼在社交網留言大讚表現一流，坦夏格亦稱只要「福仔」保持專注，入球就會陸續有來。

英超周六晚上演「曼市打吡」，首循環曼城以6：3大炒曼聯，今仗將作客奧脫福球場面對近8仗全勝的曼聯，「藍月」領隊哥迪奧拿昨透露，為備戰這仗已有些「荒謬的計劃」，暗示或以奇招爭勝，惟補充會待分析紅魔近數仗後才落實正選陣容。

傳曼聯借用荷蘭中鋒達成協議

此外，轉會新聞著名記者羅曼奴報道，曼聯已就借用荷蘭國腳韋格賀斯達成口頭協議，紅魔將會支付300萬歐元（約2513萬港元）予比錫達斯，作為給這支土超球會提早向般尼中止借用這名30歲長人中鋒的賠償，但仍要等待比錫達斯簽入新前鋒才能成事。據報比錫達斯目標為喀麥隆隊前鋒阿布巴卡，或曾打滾英超多年的荷西朗頓。阿布巴卡或因基斯坦奴朗拿度（C朗）加盟沙特阿拉伯球會艾納沙後，因外援滿額而遭提早解約。