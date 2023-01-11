意球壇名宿聚首悼維埃里

維埃里的追悼會在周一於其家鄉克雷莫納的一間教堂舉行，大批球迷在場外聚集緬懷這名意大利前國腳。出席追思會的嘉賓除有克雷莫納市長及維埃里母會克雷莫納的管理層外，維埃里生前的球壇戰友亦到場，包括森多利亞名將維祖活，以及昔日在祖雲達斯合作無間的意大利前國腳拉雲拿利。艾雲尼、林巴度、費拉拿、比索圖及柏魯加等名將亦有出席，但維埃里的摯友、意大利隊主帥文仙尼則未有現身。

阿特蘭大凱旋 馬利路夫斯基離隊

森多利亞主席蘭拿在發言時透露，維埃里一直希望成為球會主席，讚揚對方在場內外均是榜樣。據英國傳媒報道，維埃里的喪禮將於本周稍後時間在英國倫敦舉行。

另外，阿特蘭大昨晨在意甲作客博洛尼亞，憑古普美拿斯及賀積隆各建一功，以2：1反勝博洛尼亞，賽後17戰得31分暫列第6。阿特蘭大亦落實外借烏克蘭隊中場馬利路夫斯基至馬賽，合約中包含1000萬歐元（約8380萬港元）的強制買斷條款。意甲暫列第3的AC米蘭，明晨則在意大利盃16強迎戰拖連奴，賽前據報將於本周落實與阿爾及利亞隊中場伊斯美賓拿沙續約。