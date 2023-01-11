洛里斯退出法國隊 奮戰14年無憾 盼後輩接班迎歐國外

上月以隊長身分代表法國隊出戰卡塔爾世界盃的洛里斯，於決賽為「高盧雄雞」力戰至互射12碼階段不敵阿根廷隊未竟全功。這名已年屆36歲的門將，昨宣布告別國際賽生涯，他在聲明中表示：「我決定結束國際賽生涯了，我感覺已為國家隊奉獻所有，已無遺憾。我認為在這時候宣布是重要的，因還有兩個半月便會展開歐洲國家盃外圍賽，這讓國家隊可有充足時間準備，我相信定會有合適的接替人選。」

保持多項隊史紀錄 麥巴比勢接任隊長

洛里斯於2008年獲時任法國主帥杜明尼治提拔，初次代表法國大國腳披甲，2012年起獲任命為隊長，2018年世盃協助球隊相隔20年再奪大力神盃，並於2021年贏得歐洲國家聯賽，是他14年國際賽生涯取得的兩項大賽錦標。此外，他目前仍保持多項法國隊史紀錄，包括最多上陣場數（145次）、最多以隊長身分上陣場數（120次）、最多出席世盃及歐國盃決賽周屆數（4次），以及世盃最多上陣場數（20次）。

據法國《隊報》消息指，法軍主帥迪甘斯傾向由後衛華拉尼或前鋒基利安麥巴比接任隊長職務，雖然前者為現任副隊長，但料在世盃決賽半場時被拍到主動激勵隊友的麥巴比，或是其首選。

法足總會長為冒犯施丹致歉

至於法國足總會長拿格拉特日前被問及曾傳施丹有意執教法軍時，稱「若施丹試圖聯繫我？我甚至不會接電話。你要我向他說什麼？『你好，先生，別擔心，找另一間球會好了，我剛和迪甘斯續了約。』」此番言論事後被麥巴比及法國體育部長等公開批評有欠尊重之餘，不少當地球迷更要求拿格拉特下台。拿格拉特昨回應道：「若任何人感到被冒犯，我在此致歉。我承認自己說話前未有三思，但我的原意並非外界解讀的這樣。」

梅拿變卦冀續為德國戰國際賽

另外，33歲德國隊名將湯馬士梅拿昨改變主意，宣布願續留隊出戰國際賽，並明言「我永遠願為國家隊效命，只要教練需要我的話」。這名拜仁慕尼黑鋒將曾公布在去年底戰畢卡塔爾世界盃後告別國際賽生涯。