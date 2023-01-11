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2023年1月11日星期三
結束16年足球生涯 33歲巴利迎新章
鄧謝配新季響頭炮 馬來西亞賽混雙過關
車路士勢借菲歷斯半季 傳代馬體會付期內全薪
10中國球手涉造假 奧蘇利雲促勿未審先判
湖人敗走金塊五連勝斷纜 杜蘭特傷膝勢休戰1個月
體壇快訊：港乒單項賽奪3席位
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洛里斯退出法國隊 奮戰14年無憾 盼後輩接班迎歐國外
意球壇名宿聚首悼維埃里
足壇快遞：美斯復出領PSG爭勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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