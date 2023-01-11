車路士勢借菲歷斯半季 傳代馬體會付期內全薪

多間傳媒昨報道，車路士就借用馬德里體育會前鋒祖奧菲歷斯，已達成口頭協議，預計借用費為1100萬歐元（約9187萬港元），而「藍戰士」在半季借用期將全數支付這名23歲葡萄牙國腳的薪酬。

祖奧菲歷斯自從傳出與馬體會主帥施蒙尼不和而有意離隊後，曾與兩間英超勁旅阿仙奴和曼聯扯上關係，但兩隊在借用費及支付球員薪金方面均未能符合馬體會要求。《The Athletic》披露，車路士近期連敗及前場傷兵滿營下，加快增兵進展，雖在借用費遠低於馬體會起初預期，惟願意全數支付菲歷斯到季尾約400萬歐元（約3340萬港元）薪酬成關鍵，又稱球員被「車路士的計劃吸引」而選擇加盟。

廠兵英足盃過關斟新兵

另邊廂，阿仙奴昨在英格蘭足總盃第3圈，憑前鋒尼基迪亞梅開二度，作客以3：0輕取英甲的牛津聯，晉身第4圈將於本月底作客大戰曼城。領隊阿迪達稱尼基迪亞表現愈來愈好，但承認難靠此子應付多條戰線。據報「兵工廠」 已跟烏克蘭班霸薩克達高層會面，續磋商簽入21歲烏克蘭籍翼鋒梅迪歷。至於英格蘭聯賽盃明晨上演最後兩場8強，由曼城作客修咸頓，以及諾定咸森林迎戰狼隊。