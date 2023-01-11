結束16年足球生涯 33歲巴利迎新章

「17季高光時刻無法取代」

巴利一個多月前為威爾斯出戰世盃決賽周，在B組分組賽不勝出局，射入一球12碼，成為他最後大賽。他前晚在社交網發聲明，表示經深思熟慮後，決定立即結束在球會和國家隊的足球生涯，「我感到無比幸運，因為我實現將運動成為職業的夢想，給我人生有美好經歷。無論將來怎樣，這17個球季的高光時刻是無法取代」。他在聲明感謝在足球生涯幫助過他及曾共事的所有人、感激家人付出令他成才，以及妻兒愛戴讓他渡過難關，最後稱將滿懷期待邁向人生下一章，「迎接一個要做改變的階段，展開新的冒險」。

熱刺成名 投皇馬登巔峰

這名威爾斯球星在職業生涯只效力過4間球會，分別為母會修咸頓、熱刺、皇家馬德里及FC洛杉磯。巴利在熱刺成名，效力6季於左路由閘衛變翼鋒以高速見稱，2012/13年球季當選英格蘭足球及球員先生成「雙料得主」後，2013年夏天以近1億歐元破當年轉會費紀錄加盟皇馬，與基斯坦奴朗拿度（C朗）及賓施馬組成聞風喪膽的「BBC」組合，在「銀河艦隊」8季奪冠無數，贏得5次歐聯及3次西甲等錦標，當中在2014及18年兩屆歐聯決賽都取得關鍵入球，包括2018年一屆對利物浦施展倒掛破網，但場外熱愛打高爾夫球的他，後期在皇馬上陣大減，被質疑對足球熱情不再，一度與會方及球迷關係緊張，成生涯「污點」，因而曾借回熱刺一季。去年他登陸美國即助FC洛杉磯首奪美職聯冠軍，為球會生涯畫上圓滿句號。

領威爾斯重返世盃 膺隊史神射手

國際賽方面，巴利自2006年起代表威爾斯隊上陣111場入41球，參加過一屆世盃及兩屆歐國盃決賽周，包括2016年首戰歐國盃即連場建功助「紅龍兵團」晉身4強；去年世盃歐洲區外圍賽，巴利在附加賽4強及決賽均有入球，一己之力助威爾斯相隔64年再闖世盃決賽周，亦是隊史入球最多球員。

昔日戰友祝福 藍斯：終可享受高球

威爾斯足總、皇馬及熱刺等效力過的4隊，以及孫興慜、卻奧斯及華拉尼等前隊友，都有發文祝福及表揚其生涯成就。威爾斯隊友艾朗藍斯則笑稱，現在終有時間可讓巴利到高爾夫球場好好享受。