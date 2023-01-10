沙維信巴塞重奪西甲 迪比利建功挫馬體會 3分壓皇馬鞏榜首

【明報專訊】奧士文尼迪比利上半場一箭定江山，協助巴塞隆拿昨在西甲作客以1：0挫馬德里體育會，賽後領先次席宿敵皇家馬德里3分。巴塞教練沙維賽後盛讚近日復出的守將朗奴阿拿奧祖表現完美且擁有領袖風範。而此役另一焦點是兩軍球員費倫托利斯及史提芬沙域，於補時階段「講手」在地上扭作一團像摔角般，最終一起領紅。
巴塞隆拿昨仗有羅拔利雲度夫斯基開始停賽3場，改由安素法迪掛帥，配合奧士文尼迪比利及推前一格的柏迪攻堅。22分鐘，柏迪中路突破橫傳予中場加維，後者再傳球予迪比利第一時間射入，繼上周西班牙盃作客險勝CF英特城後再建功。馬德里體育會及後加強攻勢，其中倒戈的前鋒基沙文曾施射被巴塞門將達史特根撲出。
費倫托利斯沙域衝突齊被逐
及至補時1分鐘，後備上陣的巴塞前鋒費倫托利斯，以及馬體會後衛史提芬沙域爭球後在地上互有動作，其間費倫托利斯曾扯沙域的頭髮，後者則攻擊對方的要害報復，兩人其後站起，即被吹停比賽的球證直接拔紅牌驅逐離場。至補時4分鐘，基沙文近射被敵衛朗奴阿拿奧祖謢空門，助巴塞保住勝果，賽後16戰得41分，以3分領前早一天作客敗走維拉利爾的皇家馬德里，馬體會則與維軍同得27分。
沙維說：「這豈止一場勝仗，在利雲度夫斯基缺陣下，仍能全取3分也是重要。這賽果為球隊帶來信心，象徵己隊有力重奪西甲冠軍。」他又稱讚朗奴阿拿奧祖道：「他是個表現完美的領袖，像另外兩個後防拍檔祖利斯古迪和安達斯基斯坦臣。」23歲的阿拿奧祖去年9月中因大腿重傷長唞，至上仗復出。這名23歲烏拉圭國腳去年入選卡塔爾世界盃大軍卻未有上陣。
貝迪斯凱旋升第4 西維爾止頹
另外，貝迪斯作客以2：1挫華歷簡奴後，以28分壓過馬體會升上第4，少第3位皇家蘇斯達4分。而皇蘇中場大衛施華前晚則在37歲「牛一」射入1球，助球隊2球淨勝艾美利亞之餘，更成為西甲歷來年紀最大的「壽星仔」建功球員。至於西維爾在主場以2：1挫基達菲後以15分升上尾四，與尾三的卡迪斯同分，暫離降班區域。