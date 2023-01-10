沙維信巴塞重奪西甲 迪比利建功挫馬體會 3分壓皇馬鞏榜首

巴塞隆拿昨仗有羅拔利雲度夫斯基開始停賽3場，改由安素法迪掛帥，配合奧士文尼迪比利及推前一格的柏迪攻堅。22分鐘，柏迪中路突破橫傳予中場加維，後者再傳球予迪比利第一時間射入，繼上周西班牙盃作客險勝CF英特城後再建功。馬德里體育會及後加強攻勢，其中倒戈的前鋒基沙文曾施射被巴塞門將達史特根撲出。

費倫托利斯沙域衝突齊被逐

及至補時1分鐘，後備上陣的巴塞前鋒費倫托利斯，以及馬體會後衛史提芬沙域爭球後在地上互有動作，其間費倫托利斯曾扯沙域的頭髮，後者則攻擊對方的要害報復，兩人其後站起，即被吹停比賽的球證直接拔紅牌驅逐離場。至補時4分鐘，基沙文近射被敵衛朗奴阿拿奧祖謢空門，助巴塞保住勝果，賽後16戰得41分，以3分領前早一天作客敗走維拉利爾的皇家馬德里，馬體會則與維軍同得27分。

沙維說：「這豈止一場勝仗，在利雲度夫斯基缺陣下，仍能全取3分也是重要。這賽果為球隊帶來信心，象徵己隊有力重奪西甲冠軍。」他又稱讚朗奴阿拿奧祖道：「他是個表現完美的領袖，像另外兩個後防拍檔祖利斯古迪和安達斯基斯坦臣。」23歲的阿拿奧祖去年9月中因大腿重傷長唞，至上仗復出。這名23歲烏拉圭國腳去年入選卡塔爾世界盃大軍卻未有上陣。

貝迪斯凱旋升第4 西維爾止頹

另外，貝迪斯作客以2：1挫華歷簡奴後，以28分壓過馬體會升上第4，少第3位皇家蘇斯達4分。而皇蘇中場大衛施華前晚則在37歲「牛一」射入1球，助球隊2球淨勝艾美利亞之餘，更成為西甲歷來年紀最大的「壽星仔」建功球員。至於西維爾在主場以2：1挫基達菲後以15分升上尾四，與尾三的卡迪斯同分，暫離降班區域。