體壇快訊：港羽馬來西亞展新季首擊

港乒4將世界單項賽旗開得勝

「世界單項乒乓球錦標賽-亞洲區外圍賽」昨續於卡塔爾多哈舉行，多名港將在次日賽事亮相，其中朱成竹、林兆恒、何鈞傑及吳詠琳均於單打順利過關，惟負傷的吳柏男在男單以局數1：3反負日本隊球手篠塚大登，與在女單直落4局吞敗的李凱敏齊下馬。混雙方面，朱成竹伙拍何鈞傑在首圈直落4局輕取印度組合晉級，但林兆恒／吳詠琳則以局數2：4不敵中國隊的林高遠／王曼昱。

尼爾羅拔臣大師賽出局衛冕夢碎

倫敦桌球大師賽首圈「吹冷風」，世界排名第3的澳洲籍名將尼爾羅拔臣在先取首局下，意外地以局數4：6不敵主場出戰的梅菲，無緣衛冕。至於世界「二哥」沙比則爆冷以局數2：6被伊朗籍球手賀辛華費爾淘汰。

18歲星洲MMA女將上月離世

新加坡籍綜合格鬥（MMA）女子新星李勝惠昨證實已於上月底離世，終年18歲。其家人昨在社交網宣布消息，但未有透露死因。被視為女子MMA明日之星的李勝惠，曾兩奪古希臘式搏擊青年世界冠軍，前年才參戰ONE冠軍賽，展開職業賽生涯。