C朗1‧19沙特地標遇美斯

魯迪加西亞證實C朗將在本月22日首次在沙特聯賽披甲，惟對方在沙特的「地標」戰則會是3日前的表演賽。魯迪加西亞說：「他將不會穿上艾納沙的球衣比賽，因這是由艾納沙和希拉爾組成的聯隊。作為艾納沙教練，我不會為這場比賽而高興，事關3天之後己隊便有一場聯賽。」PSG將於本月17日赴沙特，而勢將隨隊而來的35歲球星美斯上周已歸隊，如無意外會與下月便38歲的C朗再次交手。

加西亞形容C朗加盟艾納沙的意義，就像已故的巴西球王比利，在1975年以34歲之齡轉投紐約宇宙隊一樣，並說：「C朗將為沙特和中東足球帶來積極發展。他早前在曼聯、葡萄牙隊及私人事務上並不好過，如果他能在這裏找回比賽的樂趣，便已達成一個很好的目標。」

馬天尼斯接掌葡萄牙隊

此外，49歲的馬天尼斯昨落實接掌葡萄牙隊，他在聲明中說：「我在這裏的出發點落在曾參加過卡塔爾世界盃的26名球員，C朗是其中之一。」上月領軍比利時隊參戰世盃的他，在球隊於分組賽出局後黯然下台。