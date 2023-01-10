季內三鬥曼城全敗 車迷歌頌前帥杜曹 樸達失勢促團結翻身

車路士4日前英超在主場0：1負曼城後，兩軍昨於足總盃再碰頭各有輪換。曾效力及執教車路士的意大利名宿維埃里日前病逝，藍戰士全隊球員穿上印有9號的練習球衣熱身，並於賽前舉行默哀儀式致敬這一代名宿。

馬列斯起孖 曼城兩盃賽挫車路士

上仗為曼城奠勝的馬列斯，昨仗23分鐘再做「剋星」先開紀錄，其後祖利安艾華利斯射入12碼及菲爾科頓建功，藍月在38分鐘已遙遙領先3：0。馬列斯完場前再入12碼梅開二度，以4：0完勝在上半場零射門的車路士。連同英格蘭聯賽盃，藍戰士今季兩項盃賽都在第3圈被曼城淘汰，亦繼1997/98年球季後首在足總盃第3圈出局。

車路士前帥杜曹執教時，曾三度擊敗哥迪奧拿領軍的曼城，包括前年歐聯決賽。樸達執教4個月3鬥藍月卻全敗，失7球兼1球不入，昨仗比賽期間造訪阿堤哈德球場的「車迷」們，更被發現在看台上高歌杜曹的名字，稱「我們曾經擁有超級的杜曹」。賽後被問到此事時，樸達稱理解球迷沮喪，續呼籲當下要團結一致，「我們只能更努力做好本分，（成績欠佳）總會出現一些批評和消極情緒，對我也是挑戰。但我相信當己隊表現好時，就會再次得到球迷歡呼」。藍戰士緊接於周五英超補賽作客富咸，爭取重返勝軌。

哥迪奧拿籲保亞利予樸達時間

縱然車路士名宿拿保夫在評述賽事後，認為球隊表現缺乏鬥志，應該解僱樸達。不過昨仗對手的曼城主帥哥迪奧拿，則公開向車路士班主呼籲給樸達時間，「我想對保亞利說，應給樸達一點時間。所有教練都需要時間，樸達是正確人選。我在巴塞隆拿時不需要兩季來解決問題，是因為當時我有美斯在陣」。

維拉負英乙隊 英超至少8隊出局

足總盃第4圈完成抽籤，曼城晉級將鬥今晨阿仙奴對牛津聯之勝方；利物浦與狼隊下周中重賽後，勝方將鬥白禮頓。曼聯則對英冠的雷丁。阿士東維拉在盃賽專家艾馬利領軍下，昨主場爆冷以1：2不敵英乙球隊史提芬納治，今屆第3圈至少有8隊英超出局，為2007/08年球季後最多的一次，第4圈將於本月27至30日上演。