渡邊雄太續戰NBA追夢 年薪1560萬留效籃網 修成正果堪比真人版流川楓

渡邊雄太出生於日本大城市的橫濱，母親是前日本女籃代表、父親亦是職業籃球員，在二人薰陶下，年僅4歲時便返家鄉香川縣學打籃球，小學1年級便加入當地的青訓學院磨練技術，小六時只有1.6米的他，在中學時期身高急增，且在學界有出色表現，帶領盡誠學園高等學校於2011及2012年，連續兩屆奪得全國高中選拔賽亞軍，雖未能如《籃兒當入樽》內的湘北高校般成為最後王者，但他形同真人版流川楓的上佳表現，已備受國內籃壇關注，並成為日本亞青隊的隊長。

無視家人反對 灰熊青睞改寫命運

渡邊曾向外界透露，身為日本史上首名登陸NBA的田臥勇太，當時主動鼓勵剛高中畢業的他到美國留學，爭取在全美大學體育協會（NCAA）的籃球聯賽亮相，力求登上NBA舞台。結果在家人不太同意下，渡邊聽從田臥的建議，隻身赴美，在語言學校上了一年當地高中，再獲喬治華盛頓大學取錄，加入這間身處NCAA一級的男籃校隊。

當時身形瘦削的他原本並不太受重視，結果花了一年時間苦練操大隻下，翌年開始獲得更多上陣機會，並憑準繩的投籃身手漸獲重用，成為主力一員。不過，畢業後的他並不如有非洲血統的混血日將八村壘般一帆風順，後者2019年以NBA選秀第9順位加入巫師，取得「2+2」新秀保障的高薪合約，早一年參加選秀的渡邊卻在60個順位中名落孫山，幸獲孟菲斯灰熊以短期合約形式，予他在被視為失意球員及入榜新星雲集的夏季聯賽中披甲，結果他把握住這可能是最後圓夢的機會，以突出表現換取了人生第一份NBA合約。

三分命中率逾五成冠絕NBA

渡邊在灰熊及其後轉投的多倫多速龍只屬邊緣人，如今來到NBA生涯的第5季，意外地獲籃網新帥禾恩重用，生涯首次場均上陣逾15分鐘，更成為隊中的第六人，其中三分命中率高達52.1%，一直高踞今季全NBA首位；投籃命中率亦位列全NBA前20名。在除夕夜曾再為自己的籃球夢許願，昨日可謂「守得雲開見月明」，終獲籃網落實簽下一紙雙向合約至季尾，年薪約200萬美元（約1560萬港元），雖與一般保障合約的底薪480萬美元仍差距甚大，但已是這名堅持追夢的真人版流川楓，球員生涯的最大肯定。