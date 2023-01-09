艾利臣送禮遭狼隊逼和 新兵加普演地標 紅軍不勝 高普拒追責

利物浦昨仗有新兵前鋒加普「地標」掛帥，伙達雲紐尼斯及穆罕默德沙拿攻堅，卻在26分鐘因門將艾利臣比加，誤傳予狼隊前鋒干卡路古亞迪斯射入空門落後。紐尼斯及沙拿分別在45和52分鐘建功反超前。63分鐘，狼隊一口氣換入進攻中場馬菲奧斯紐尼斯、馬德里體育會借將前鋒馬菲奧斯根夏及韓國國腳黃喜燦，而後者上陣僅3分鐘便破門，助球隊以2：2逼和紅軍完場，料將在英國時間本月17或18日重賽。

高普：加普融入比賽良好迹象

紅軍領隊高普賽後沒怪責艾利臣，並說：「我們開局不錯，能控制戰局，卻是先失一隊。那是一個不應出現的失球，但我們亦知道艾利臣一直是球隊後防的支柱。」惟有網民揶揄道：「艾利臣看過迪基亞（曼聯門將），今（昨）天重複對方的犯錯。」有網民更嘲諷「兩人是好朋友」。

對於加普「地標」的表現，高普評價道：「他融入了比賽。第一步總是不容易，不能指望完美的，但他已表現出良好的迹象。毫無疑問，我們將協助他有更好的發揮。」

紐卡素森林出局 白禮頓奪堡過關

英超「三哥」紐卡素雖有中場般奴古馬雷斯建功，卻作客以1：2不敵有前鋒祖舒韋達斯梅開二度的英甲球隊錫周三，結束各項賽事逾4個月共15仗不敗的強勢。賽前7仗僅敗陣1次的諾定咸森林，則作客以1：4大敗在英冠的黑池腳下，而般尼茅夫也在主場以2：4不敵英冠一哥般尼。

此外，白禮達藉助阿根廷隊奪世盃冠軍的中場阿歷斯麥阿里士打兩度建功，作客以5：1大勝英冠球隊米杜士堡，韋斯咸則憑賓華馬一箭定江山，作客以1：0淘汰賓福特及取得近7仗首捷，至於李斯特城及富咸均順利闖入32強。

阿仙奴鬥牛 伊美路維勢復出

英足盃明晨演獨腳戲，由英甲的牛津聯主場挑戰英超榜首阿仙奴。「兵工廠」領隊阿迪達預料，因鼠蹊受傷避戰逾4個月的伊美路維有望復出。阿迪達說：「我們一直懷念路維。他能司職進攻中場或翼鋒，甚至能當9號球員，是個不可思議的球員。」