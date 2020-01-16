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2023年1月8日星期日
曼城車路士不足3日再對撼 樸達無懼近况不濟 稱班主理解重整需時
卡尼一箭定江山 熱刺小勝樸茅晉級
曼聯淘汰愛華頓 堅尼諷迪基亞失誤如醉漢
東方大勝港會 港足總盃晉4強
歐陽耀冲辦足校 續爭日本落班
意球壇悼維埃里 米赫洛域妻：天堂還會有比賽
黃蜂擒鹿 首節轟51分平紀錄
體壇快訊：東方ABL三連勝
SUN周日體育賽事直播
SUN周日體育賽事直播
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【明報專訊】（請看附圖）
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