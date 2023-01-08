歐陽耀冲辦足校 續爭日本落班

歐冲與拍檔成立的公司昨在太子界限街遊樂場球場，舉行成立足球學校的開幕禮，有逾20名學員在家長陪同下出席約一小時體驗訓練。由3名在香港聯賽落班的日籍球員指導學童，包括效力港超標準流浪的林遼太及神田夢實，以及港甲公民的岡本玲仁。

歐冲自2021年4月起加盟日丙球會YSCC橫濱，過去一年半未獲上陣機會，他確認已完約離隊，「就算無得出場，但很開心可在高水平環境訓練，已盡了力，未能上陣可能自己不夠好，未遇到合適教練及信任，現在看有冇下個機會」。他透露正跟另一間日本球會洽談至最後階段，「希望續在日本發展，因我仍未在日本賽事出場」。

盼安排學員赴日集訓試腳

今次成立足校，歐冲透露公司同時有日本經理人，冀將來除了可安排由小朋友到成人的學員到日本集訓、留學或試腳，同時嘗試邀請日本名宿如岡野雅行及三都主，以及現役日本國腳遠藤航來港交流，「我在日本的經理人是三浦知良的哥哥三浦泰年，這些日本名將與他關係很好，他亦很支持我在港辦校」。