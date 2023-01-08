曼城車路士不足3日再對撼 樸達無懼近况不濟 稱班主理解重整需時

曼城vs.車路士 myTVSuper902台 明晨00：30直播

仍受傷兵潮困擾的車路士，日前在英超主場以1球僅負曼城，明晨兩軍再交手，料這支過去3屆均奪亞軍的球隊，將沿用大部分主力續戰，力爭連續4季殺入決賽。而近日復操的門將艾度亞文迪料是役未能復出，續由阿列沙巴拿加把守最後一關。

賽前被問及近况成績不濟時，「藍戰士」主帥樸達表示：「即使是哥迪奧拿（曼城主帥）、阿迪達（阿仙奴主帥）及高普（利物浦主帥），上任初期都是困難重重的，不可能輕易一步到位。班主是個億萬富豪，他比我更從容面對目前處境，亦理解重整旗鼓需要時間，最重要是方向正確。」他又表明沒感到任何來自對方的壓力，亦感激球迷在表現不如預期時仍大力支持。

車路士斟安素費南迪斯陷僵局

此外，本月冬季轉會窗已簽下3名新兵的車路士，據報目前斟介賓菲加的阿根廷國腳中場安素費南迪斯陷僵局，雖據報該名21歲中場有意加盟，但會方拒絕車路士分期支付其買斷費，料在財政公平條例（FFP）所限下，難望在月內成事。而賓菲加主帥羅渣舒麥特昨亦強調：「安素仍是己隊球員，我們需要他協助球隊在餘下球季力戰錦標。」

曼城方面，今季極速冒起的17歲新星右翼衛歷高尼維斯料是役擔正，哥迪奧拿賽前大讚對方的級數有望看齊德國名宿拿姆，「他不但是一名好球員，更是一名可令隊友都能踢得更好的球員，且擁有很強的團隊意識，這種能力是罕有的，他就像是己隊的小拿姆」。