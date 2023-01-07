紅軍鬥狼隊料缺3將 新兵加普勢地標領軍翻身

法明奴軒達臣傷癒勢復出

23歲的加普去年底落實由燕豪芬轉會利物浦，但因辦工作證需時，錯過本周初的新東家新年首戰，目睹「紅軍」在英超作客以1：3敗走賓福特，賽後名列第6，落後「四哥」曼聯和第5位熱刺7分和5分，爭取前四不容再失，而昨首次參加紅軍訓練的加普，如無意外勢可首次亮相迎戰狼隊。

紅軍此役續有前鋒迪亞高祖達及翼鋒路爾斯戴亞斯因傷缺陣外，中堅華基爾雲迪積克也因上仗觸傷腿筋避戰，但鋒將羅拔圖法明奴及隊長中場佐敦軒達臣勢傷癒候命。英超排尾二的狼隊自盧柏迪古於去年11月中執教後成績好轉，在英超和聯賽盃4戰2勝1和1負，這名56歲西班牙籍領隊稱，狼隊賽前只有兩天休息，比對手利物浦少兩天，而尼斯的中場借將保巴卡查奧爾因大腿受傷缺陣兩個月。

修咸頓征水晶宮 韋斯咸賓福特爭晉級

同日英超球隊在英足盃「內訌」，尚有英超六連敗的包尾大幡修咸頓，作客近4場聯賽落敗3次的水晶宮，以及近6場聯賽只得1分的尾四球隊韋斯咸，作客近6仗取12分的賓福特。