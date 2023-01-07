主場負曼城近8仗1勝 傷兵增至10人急簽守將 樸達寄望小將駕車返勝軌

近况低迷的車路士有美臣蒙特因傷未列入大軍，開賽僅5分鐘已有倒戈的史達寧拉傷，22分鐘再有基斯甸普列錫傷出，不過入替的19歲小將卓古美卡曾完半場前射門中柱。半場互無紀錄，曼城射手艾寧夏蘭特在老將堤亞高施華嚴防下「無啖好食」，「藍月」換邊後連換數人，結果兩名後備入替的翼鋒於63分鐘合力打破僵局，基亞利殊左路傳中，馬列斯門前掃入。樸達於落後下再換入兩名小將奧馬利赫捷臣及李維士賀爾，換走初段入替史達寧惟表現沉寂的奧巴美揚，但未能扳平終負0：1。

車路士近8場英超僅一勝只取6分，賽後17戰25分跌至第10，落後第4的曼聯10分，爭下屆歐聯席位愈不樂觀。蒙特、史達寧及普列錫成最新「十字軍」後，現多達10名傷兵。樸達承認從未遇過傷兵問題如此嚴重，但不會抱怨，會專注應付緊接逐場比賽，並讚揚多名小將是役表現，「今（昨）仗很艱難，但一眾年輕球員在場上付出一切，除了賽果，我為他們的表現感到自豪」。

簽摩納哥中堅合約7年半 擬斟烏克蘭新星

車路士本月積極增兵，昨落實摩納哥21歲法籍中堅班洛特巴迪亞舒尼加盟，簽約長達7年半；薩克達總監達里祖施拿現身史丹福橋球場，擬跟藍戰士洽談阿仙奴的目標、烏克蘭新星翼鋒梅迪歷。不過，力斟的阿根廷世界盃冠軍中場安素費南迪斯卻觸礁，遭對方球會的賓菲加主帥舒密特公開批評斟介手法不尊重，擅自利誘球員離隊，又無法支付逾億歐元的違約金轉會費。

曼城續追阿仙奴 哥帥歸功調動得宜

另邊廂，曼城重返勝軌後以17戰39分續居次，追至落後阿仙奴5分，雙方聯賽仍未交手。領隊哥迪奧拿賽後對調動得宜自讚是天才，「上半場我們踢得很草率，半場時我跟助教談要做些改變，下半場表現就好多了」。

他指5年內4次英超封王後推動球員非易事，讚麾下今季努力爭勝。曼城緊接在下周一重返主場出戰足總盃第3圈，不足72小時再鬥車路士。