58歲維埃里胰臟癌復發離世 意足總：貢獻良多永誌難忘

前東家發文悼念 昔日戰友致哀

維埃里在2018年宣布曾罹患胰臟癌並已接受療程，2020年證實康復，但2021年12月宣布復發，並繼續在倫敦一間醫院接受治療，惟搏鬥逾1年終不敵癌魔離世。意大利足總昨發文，讚揚對方貢獻良多，意國球壇將永誌難忘，前東家森多利亞及祖雲達斯等亦發文悼念。曾與維埃里合作的巴里斯、辛格、迪比亞路及安察洛堤等亦上載舊照，緬懷這位球壇傳奇。意大利足總亦宣布，今輪意甲所有賽事將於賽前設1分鐘默哀儀式悼念。

投森多利亞成名 加盟祖雲達斯稱霸歐聯

維埃里於1964年生在意大利城市克雷莫納一個富裕家庭，1980年在家鄉球會克雷莫納出道，於1984年投森多利亞後打出名堂，與文仙尼及昨56歲「牛一」的林巴度合作，領軍在1990/91年球季稱霸意甲及三奪意大利盃冠軍外，並曾出戰1989年歐洲盃賽冠軍盃決賽，但以0：2不敵巴塞隆拿屈居亞軍。翌年維埃里再領軍晉級決賽，在加時梅開二度，助球隊以2：0挫安德列治奪標。1991/92年球季維埃里出戰歐洲冠軍球會盃（歐聯前身），面對巴塞隆拿加時雖以0：1落敗飲恨。值得一提的是，他出道初期因不愛戴護脛比賽而被稱為「蘭保」，惟經歷斷腳之苦後，為安全計改變初衷。

他在1992年轉會祖雲達斯，與名將巴治奧成為隊友，攜手在1994/95年球季包攬意甲及意大利盃冠軍。維埃里再在1995/96年球季歐聯決賽以隊長身分，互射12碼擊敗阿積士掄元。至1996年，他以自由身加盟車路士，先後在英格蘭足總盃、聯賽盃及歐洲盃賽冠軍盃封王。1998/99年維埃里接替古列治任領隊兼球員，季尾退役後再執教1年，並在2001年接掌屈福特，至2002年離隊。

曾任意軍助教 偕摯友文仙尼歐國盃掄元

他其後曾任足球評述，至2019年與前隊友文仙尼故劍重逢，加入意大利隊任教練團成員，領軍在2021年的歐洲國家盃決賽挫英格蘭隊摘冠。國家隊方面，自1985年晉身大國腳的維埃里，曾兩度亮相世界盃決賽周，最佳成績為1990年得季軍。1988年他亦隨意軍出戰歐洲國家盃，但在4強不敵前蘇聯隊出局。

兩度訪港 鬥南華梅開二度奠勝

此外，他曾隨車路士於1997年5月訪港踢表演賽，梅開二度助球隊以3：2打敗南華，兩年後，他又率領「藍戰士」來港友賽快譯通，在隊友蘇拿及科素建功下，以2：1勝出。