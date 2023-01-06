沉澱3年棄執念 潘啟情重拾初衷 迎戰過江龍 盼證苦練成果

文：許嘉明

圖：楊柏賢

在2019年不敵中國籍拳手李翔後，潘啟情失落世青冠軍，事業一度陷低潮，他坦承難過失意，用了差不多半年時間，才能重拾信心。這名26歲港將直言沉澱3年，亦從這場敗仗汲取教訓，明白拳擊講求變化，不能單靠一招獨步武林，「那場比賽，我感覺到對方洞悉我所有招數，他令我知道拳擊不能只得一種策略，不論打法和技巧，都要有不同變化」。

放下勝負 拒與曹星如攀比

雖然潘啟情被擊敗，但卻沒有被擊倒，他說：「每一個拳手上到擂台也想贏，雖然我輸了，但我好努力返番嚟」。他透露走出困境的原因之一，是曾跟女友接受情侶諮詢，其間與心理醫生談及拳擊，終獲開解兼放下壓力，「他說最重要的是放下執念，不要一直想着自己做不好的地方，並專注呈現自己的優點，嘗試找出我打拳的初衷，而打拳是令我感到信心的事」。

除了放下勝負，潘啟情還要放下強加自己身上的壓力，他曾講過希望擺脫「曹星如師弟」的稱號，但後來發現即使外人不說，自己亦會忍不住跟師兄比較，「近年我學識不用每件事都與Rex比較，不用給自己太大壓力。即使我的高峰不及Rex也沒所謂，我只要做好自己就夠」。

目標返職業賽 業餘訓練備戰

有別曹星如轉戰業餘，潘啟情即使對挑戰奧運等大賽感興趣，但其終極目標仍是重返職業，他也視今晚的「終極激鬥」香港站為一項試煉，檢視過去3年的訓練成果。潘啟情是役將會對戰蒙古隊的Orkhontungalag Unubold，他透露最近一個月皆以業餘賽事的模式備戰，又以賽跑800米和5000米比喻業餘及職業拳賽，「我習慣打較多回合，故多數策略為留前鬥後，但業餘賽不容許我這樣做，我要由頭爆到尾，不能用太多時間適應對方節奏」。

把握機會搏盡再攀高峰

潘啟情2021年在「培生擂台：無敵盃」以點數擊敗姚達暉，往後一直未有機會正式比賽，他坦承一年一賽不利提升狀態，「由於空白期太長，我要適應比賽強度亦有一定困難。平日教拳，學生不會出盡力想打低你，但比賽對手不會仁慈」。不過，潘啟情亦一如以往，在擂台上拼盡全力爭勝，他深知運動員生涯有限，不能浪費難得的機會，「沒有人可以永遠留在擂台，但我仍渴望再攀高峰，成為一個更好嘅拳手」。

在7年前初出茅廬打業餘拳擊的潘啟情，引述中國前職業拳擊世界冠軍徐燦，指拳擊是孤獨的運動，需長時間浸淫，盼今場可以讓大家看見自己的進步，「若要跟3年前的自己對打，我覺得現在的我會贏。因為我沒有停在原地，一直尋求進步」。