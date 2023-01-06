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2023年1月6日星期五
林柏特圖驅魔保帥位 朗尼或掌愛華頓 前帥馬天尼斯列人選
東方ABL兩連捷 麥洛連雙雙 險勝黑熊居次
國米破拿玻里不敗身 功臣迪斯高冀留效貢獻
艾納沙外援額滿未註冊C朗 烏茲別克國腳恐讓路犧牲
拉度簡露受傷戰澳網成疑
美男足主帥認31年前襲女友 國腳母不忿兒子待遇差揭發
體壇快訊：桌球續列A級項目兩年
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沉澱3年棄執念 潘啟情重拾初衷 迎戰過江龍 盼證苦練成果
曹星如UEF壓軸登場 相隔逾4年主場出擊
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【明報專訊】（請看附圖）
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