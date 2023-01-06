體壇快訊：桌球續列A級項目兩年

籃網敗走公牛十二連勝斷纜

布魯克林籃網昨雖有星將杜蘭特及艾榮分別攻入44分及25分，但在NBA常規賽作客仍以112：121不敵有迪羅辛、柏祖威廉士及胡斯域得分「20+」的芝加哥公牛，十二連勝走勢斷纜。密爾沃基公鹿則在「字母哥」安迪度高安普「三雙」下，作客加時以104：101挫多倫多速龍。

佛得角響應FIFA比利冠名球場

國際足協（FIFA）會長恩范天奴早前呼籲各國把其中一個球場改以上周病逝的巴西球王比利命名，非洲島國佛得角昨決定響應，把位於首都培亞（Praia）的國家體育場更名為「比利球場」。此外，摩洛哥足總不滿阿爾及利亞禁止該國航班進入領空，昨威脅杯葛下周六在當地展開的非洲國家錦標賽。

尼祖迪莊任荷蘭技術總監

荷蘭足總昨宣布委任38歲前國腳尼祖迪莊擔任技術總監，球員生涯曾效力阿積士、曼城、AC米蘭等大球會的迪莊，兩年前在卡塔爾聯賽退役後從事足球分析工作，他認為荷蘭足球總是世界前列為目標，決心帶領祖國足壇繼續進步。