林柏特圖驅魔保帥位 朗尼或掌愛華頓 前帥馬天尼斯列人選

曼聯vs.愛華頓 myTVSuper902台 明晨04：00直播

富商班主莫舒利於2016年入主愛華頓，其後招兵買馬，至去年夏天為止共花掉2.6億鎊（約24.4億港元），並先後由名帥安察洛堤及賓尼迪斯領軍，但成績仍強差人意，連同日前在英超主場以1：4慘負白禮頓，近3個月10場聯賽只勝出1次，只多尾二狼隊及包尾的修咸頓1分和3分，也使上任快將1年的領隊林柏特帥位危如纍卵。

曼聯缺雲迪碧克 勢借水晶宮門將

英媒昨廣泛報道，44歲的林柏特明晨會續督師對曼聯，但同時稱「林伯」被革職只是時間問題。去年初曾拒絕執教愛華頓的朗尼已成繼任大熱門，至於世界盃後離開比利時隊的馬天尼斯則有機會回巢「拖肥」，惟正賦閒的戴治卻可即刻上任。他上季結束後被降落英冠的般尼辭退。英超四連捷後穩當「四哥」的曼聯有中場雲迪碧克因嚴重膝傷避戰，箭頭安東尼馬迪爾雖有輕傷，但料無阻他掛帥。另外，「紅魔」據報有意向借用水晶宮的29歲門將畢蘭特。

熱刺4蛋碎晶 孫興慜破入球荒

英超方面，熱刺藉哈利卡尼下半場先梅開二度、馬特杜靴迪及孫興慜建功，在倫敦打吡戰作客以4：0大勝水晶宮，賽後落後少踢1場的曼聯2分守在第5位。卡尼至今已為熱刺入264球，僅少已故的球會「入球王」基利夫斯2球。孫興慜昨仗第200次為熱刺擔正，並取得自去年10月中大勝李斯特城後首個英超入球。

而盛傳被愛華頓垂青的阿士東維拉後備上陣前鋒丹尼艾格斯在下半場破門，令球隊得主場以逼和狼隊1：1。諾定咸森林以1：0挫修咸頓後彈升至第15位，多愛華頓2分。韋斯咸作客被列斯聯逼和2：2及取得近6仗第1分前，球會主席之一的大衛高特（David Gold）於英國時間周三早上病逝，享年86歲。